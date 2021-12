Barões da Pisadinha emplacam música mais tocada no mundo durante o Réveillon

A dupla Barões da Pisadinha teve a música mais tocada no mundo durante a virada do ano. Os baianos da cidade de Heliópolis, no nordeste do estado, ficaram no topo da Deezer.

Um levantamento do site Splash mostrou que a música “Recairei”, tocada por Rodrigo Barão e Felipe Barão, foi a mais executada na plataforma de streaming na meia-noite do dia 31 de dezembro, a frente de “Blinding Lights”, de The Weeknd, e “Basta Você Me Ligar”, também dos irmãos baianos.

Os Barões da Pisadinha também estão entre os mais tocados nas rádios brasileiras e no topo cinco nacional. “Recairei” ficou atrás apenas de Tarcísio do Acordeon, com a música “Meia Noite (Você Tem Meu WhatsApp)”, entre 23h55 às 00h15. Tambéma parecem na lista Gusttavo Lima e Marília Mendonça.

adblock ativo