Bares preparam shows para véspera do feriado

Quarta-feira, 7, é feriado do Dia da Independêndia e os bares de Salvador já têm programação nesta terça, 6, com shows que vão do forró ao funk. Confira as atrações:

Coliseu do Gordinho

Atração: Danniel Vieira e Ú Tal do Xote

Local: Coliseu do Forró (avenida Otávio Mangabeira - Patamares), às 22h

Valor: R$50 (homem), R$ 40 (mulher)

I Love Open Bar

Atração: Bonde das Maravilhas, Rick Ralley e Hit do Paredão

Local: Dipa Music Bar (Av. Octávio Mangabeira, 1709 - Pituba), às 22h

Ingressos: Pista até 23h - R$20 (homem) e Mulher entrada franca com nome na lista; depois das 23h: R$20 (unissex); Camarote open bar até 23h - R$40 (homem) e R$20 (mulher); depois das 23h: R$40 (unissex).

Lista VIP: 9 9109-4112 (WhatsApp)

Open bar na varanda até meia noite para as mulheres e camarote open bar com Ice Storm até 0h.

Danniel Vieira, Tierry e DJ Rodrigo Fiúzza

Local: Zen Dining & Music (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 311 - Rio Vermelho), às 22h

Ingressos: R$70 (masculino) e R$50 (feminino) / Lista: R$ 50 (masculino) e R$30 (feminino) Whatsapp: (71) 98800-3428

Open de frozen para elas até 0h.

Pagode em Família (participações das bandas Criando Caso, Opção e Somos Cinco)

Local: Botequim São Jorge (Rua Borges Reis, 160 - Rio Vermelho), às 20h

Couvert artístico: R$ 15,00

DJ Kolombo (BEL), Fabrício Peçanha, FlexB, Fran Bortolossi, Rodrigo Bouzon, Jorge Costa e Nobody n' Klyde

Local: Sollares (Alto do Andu - Av. Paralela), às 22h

Ingressos: R$ 70 (Pista) e R$ 110 (Área VIP)

