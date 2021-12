Barbie ganhará coleção inspirada em 'X-Men' nos 80 anos da Marvel

A Mattel anunciou o lançamento de algumas bonecas Barbie inspiradas no universo Marvel, para celebrar os 80 anos dos quadrinhos da marca, com uma coleção dedicada especialmente ao mundo X-Men.

As personagens disponíveis são Mística, Fênix Negra e Tempestade. É possível comprar um conjunto com as três por U$ 164,99 (cerca de R$ 622) ou cada boneca individualmente por US$ 54,99 (o equivalente a R$ 207).

A pré-venda está sendo realizada pelo site GameStop, e a data de lançamento das bonecas está prevista para o dia 4 de outubro de 2019.

#Barbie celebrates the 80th anniversary of @Marvel Comics with a tribute to legendary X-Men foe Mystique, X-Men character Dark Phoenix and Super Hero Storm.

Available for pre-sale NOW at @GameStop: https://t.co/on9gZLNT0t. pic.twitter.com/9BPO4Z3RT9