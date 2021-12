Bárbara Paz apresenta série de curtas no Canal Brasil

Entre a problemática Renata, que sofria de drunkorexia em "Viver a Vida", novela que terminou no ano passado, e a paleontóloga que interpretará na próxima trama das 19h da Globo, "Morde & Assopra", a atriz Bárbara Paz teve tempo para exercitar seu lado de musa do cinema underground, gravando os 13 episódios da série "Curta na Estrada", que estreia hoje à meia-noite no Canal Brasil.

