Banquete 1  Terrorismo Poético estreia neste sábado, no Gamboa Nova

O espetáculo “Banquete 1 – Terrorismo Poético” estreia neste sábado, 4, no Teatro Gamboa Nova, na Cidade Baixa. Interpretada pelo ator pelo ator e dançarino Thiago Enoque (O Olhar Inventa o Mundo/ O Conteiner), a montagem ficará em cartaz até o dia 25 de setembro, sempre às 17h.

No palco, Enoque dá vida ao palhaço-cidadão Sabiá, que se apresenta nas ruas e praças da cidade onde mora. A peça foi construída a partir de experiências dos espetáculos do ator em locais públicos da capital baiana e conta com números debochados, além de poesia e mímica. “Um Banquete dos famintos aos que têm fome”, resume o artista.

Além de intérprete, Thiago Enoque é responsável pelaa direção em parceria com Caxambó. Formado em Dança pela Universidade Federal da Bahia, o ator trabalha em pesquisas para a atuação em cena através do teatro, circo, dança e performance.

| Serviço |

“Banquete 1 – Terrorismo Poético”

Onde: Teatro Gamboa Nova

Quando: 04 a 25 de setembro, 17h

Quanto: R$ 10 (inteira) R$5 (meia)

Informações: (71) 3329-2418

