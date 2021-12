Bando de Teatro Sem Nome une teatro, música, dança, circo e poesia

Fragmentos de escritos poéticos de Dora Ferreira, Roberto Piva, Jorge Mautner, Rimbaud e Glauber Rocha estão presentes no Segundo Ciclo do Experimento República dos Poetas, que comemora os 10 anos do Bando de Teatro Sem Nome.

O espetáculo, que une teatro, dança, música, circo e poesia, será apresentado hoje, amanhã, segunda e terça, às 19h30, no Barracão das Artes (Forte do Barbalho).

Coordenado pelo diretor teatral, arte-educador e filósofo Fábio Viana, a montagem fala de amor, de liberdade, da violência, de arte e da realidade atual.

A trupe, na sua trajetória, montou, entre outros, os espetáculos Filho do Caos, Mitologia do Caos e Anjos do Paraíso. Na República dos Poetas, Viana assina a transcrição dos textos e cenografia (em parceria com os intérpretes).

Pesquisa

“Hoje presenciamos cada vez mais a decadência de valores humanos e a poesia busca justamente restaurar estes valores que são essenciais à vida”, afirma o encenador. Ele ressalta que o grupo se dedica à pesquisa cênica.

Os participantes têm uma intensa preparação que inclui estudo de textos, artes circenses, linguagem corporal (dança de contato, alongamento, dança afro e contemporânea), yoga, canto, capoeira e filosofia.

De acordo com Viana, o primeiro experimento cênico aconteceu em dezembro e o terceiro e último será em março. Desta vez, 17 jovens atores sobem ao palco. No elenco, entre outros, Tony Bertolucci, Geovane Silvestre, Lucas Santana, Izabela Maurício, Lucas Gomes, Ítalo Roriz e Igor Roriz.

O Barracão das Artes, sede do grupo, realiza anualmente oficinas de música, percussão, moda, dança, artes cênicas, artes circenses, artes plásticas, leitura, produção de textos e poesia.

Processo aberto

“A ideia é de também formar cidadãos”, diz Fábio Viana, que destaca que os experimentos cênicos têm a particularidade de apresentar ao público os processos criativos em construção.

Para o encenador, os experimentos cênicos fomentam o trabalho de formação de plateia. Sem falar que jovens que queiram ingressar na área de direção teatral têm oportunidade de conferir trabalhos ainda em processo, sujeito a alterações.

"A República dos Poetas é um brado poético, uma ode à poesia. Através dos jovens intérpretes, a poesia se apresenta em suas diversas expressões”, finaliza.

