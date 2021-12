Bando de Teatro Olodum faz apresentação a R$ 1 no TCA

>> Clique aqui e veja a programação completa do roteiro de teatro

O Bando de Teatro Olodum é a atração deste domingo, 17, do projeto Domingo no TCA, que há três anos possibilita a apresentação de atrações variadas, com ingressos sempre ao preço popular de R$ 1. Na ocasião, o grupo baiano apresentará o espetáculo infanto-juvenil “Áfricas” na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 11h.





