Bandas de rock aderem a onda de shows em cruzeiros

O cantor Roberto Carlos mal poderia imaginar que inspiraria radicais metaleiros. Demorou, mas essa turma aderiu à onda dos cruzeiros temáticos. Após o rei transformar sua turnê anual pelos mares em evento obrigatório no calendário de shows, agora é a vez de empresários de bandas de rock pesado entrarem no roteiro dos cruzeiros.



Programado para o fim do próximo mês, o Motorcycle Rock Cruise seria, a princípio, um evento para apreciadores de rock em geral e de motocicletas possantes. Até que a empresária Monika Cavalera, da Base 2 Promoções - que administra os negócios do Sepultura e é ex-mulher do ex-baterista da banda, Iggor Cavalera -, teve a ideia de transformar o evento numa espécie de Cruzeiro do Metal, com 2 mil fãs do som pesado em alto-mar.

