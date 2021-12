Bandas baianas concorrem a prêmio nacional

As bandas Cascadura, Sertanília, OQuadro e Vivendo do Ócio estão concorrendo ao Dynamite 2013, prêmio especializado em destacar artistas independentes no Brasil. A Cascadura vai disputar com o álbum Aleluia o prêmio de Melhor Álbum Pop. Sertanília e OQuadro concorrem a Melhor Álbum Regional com Ancestral e OQuadro, respectivamente. Já a Vivendo do Ócio concorre a Melhor Álbum Rock com O Pensamento é um Imã.

A banda de rock Cascadura se surpreendeu com a indicação a álbum pop, mas gostou. "Acho interessante a indicação nessa categoria porque mostra que o Aleluia é amplo. A gente entrou na proposta de fazer uma coisa que desafiasse os limites de uma banda de rock.", disse Fábio Cascadura, satisfeito com a repercussão do trabalho, que foi elogiado até por Caetano Veloso, e que já teve quase 20 mil downloads no site da banda. Após passar dois anos desde a concepção até o lançamento, a Cascadura não pensa, ainda, em um novo álbum e pretende trabalhar mais com o Aleluia.

Aiace, vocalista da Sertanília, foi pega de surpresa com a indicação. "Estamos superfelizes com a notícia e por podermos representar a Bahia concorrendo com grupos importantes do cenário alternativo como a Cabruerira e a Orquestra de Olinda", afirmou Aiace. Essa é a segunda indicação da banda, que teve um CD promocional concorrendo no ano passado.

O público pode escolher os vencedores votando no site do Prêmio Dynamite 2013.

