Banda Vingadora lança CD com show e participação de Mari Antunes

A banda Vingadora vai se apresentar nesta sexta-feira, 2, a partir das 22h, no Coliseu do Forró, com a festa "Baile da Vingadora". A cantora Mari Antunes, da banda Babado Novo, vai ser a convidada especial da noite.

Tays Reis, a líder da Vingadora, promete agitar o público om o hit do último Carnaval "Paredão Metralhadora", além das músicas do CD "Esquenta". Os ingressos custam R$ 35 (masculino) e R$ 25 (feminino).

