Banda Velotroz comemora aniversário no Vila Velha

Comemorando seis anos de formação, a banda baiana Velotroz apresenta o seu repertório neste sábado, 5, a partir das 20h, na Sala Principal do Teatro Vila Velha, dentro do no Amostrão Vila Verão 2013. Mesclando rock setentista com Tropicália e MBP, a Velotroz faz show com participação de antigos membros, que contribuíram para a construção da identidade musical da banda.

O grupo, atualmente formado por Giovani Cidreira (voz e violão), Tássio Carneiro (guitarra e teclado), Silvio de Carvalho (guitarra), Caio Araújo (contrabaixo), Maicon Charles (bateria) e Filipe Castro (percussão), foi vencedor do Desafio das Bandas em 2011, promovido pelo Jornal A Tarde. Em junho de 2012, lançaram o EP "Espelho de Sharmene", albúm que conta com 4 canções autorais gravadas pelo produtor musical Jorge Solovera.

