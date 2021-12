Banda Suinga lança primeiro CD

Nesta quinta, 21, a banda Suinga lança o primeiro CD do grupo, Recomeço, em formato digital. Até então, com três anos de estrada, a banda tinha um EP com sete faixas e um registro de shows nos principais palcos baianos, além de uma breve turnê por São Paulo.

O álbum, de 11 faixas, estará disponível para audição em streaming gratuita em plataformas digitais de rádio e de distribuição de música, tais como Grooveshark, Deezer e Rdio e a venda será por meio de lojas virtuais como iTunes e Amazon.

