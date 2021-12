Banda Slipknot é confirmada no Rock in Rio

A produção do Rock in Rio confirmou show da banda Slipknot no festival que acontecerá em 2011. A banda vai se apresentar no dia 25 de setembro, dia dedicado ao metal, que terá shows também de Metallica, Motorhead e Coheed and Cambria.



A Slipknot já se apresentou no Brasil em 2005. Em maio deste ano, o grupo perdeu o baixista Paul Gray, que morreu devido a uma overdose de medicamentos.



O Rock in Rio acontece entre 23 de setembro e 2 de outubro no Parque Olímpico Cidade do Rock, na Barra da Tijuca e já tem confirmado entre suas atrações Snow Patrol, Red Hot Chilli Peppers, Coldplay, Skank e Capital Inicial.



As vendas do Rock in Rio Card já começaram, com o cartão saindo por R$ 190 - sem pista VIP ou qualquer preço diferenciado. Os ingressos podem ser adquiridos apenas no site oficial do evento (clique aqui e acesse). O comprador recebe um voucher, que depois deve ser trocado para o dia do festival em que escolher ir. Cada pessoa pode comprar até quatro entradas inteiras e uma meia.

