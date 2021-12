Banda Sinfônica da Paz participa do 'Passando o Rodo nas Praias' neste sábado

A Banda Sinfônica da Paz, projeto da Santa Casa da Bahia no Bairro da Paz, participa, neste sábado, 16, da nona edição do “Passando o Rodo nas Praias”, na praia de Stella Maris, em Salvador.

Além da banda, composta por crianças e adolescentes que tocam instrumentos de sopro e percussão, o evento também vai contar com participação das crianças do Programa Avançar.

O cronograma de atividades do Passando o Rodo nas Praias” contará com as participações do Projeto Tamar e Instituto Baleia Jubarte, apresentações de falcoaria, monitoramento ambiental, além de coleta e qualificação de resíduos.

