O grupo Rebeldes se apresenta pela primeira vez em Salvador neste domingo (27) às 18 horas no Wetn Wild. A banda, criada na novela Rebelde, promete tocar sucessos como "Rebelde para Sempre", e "Do Jeito que Eu Sou".

O show faz parte da turnê iniciada em 30 de outubro e que levou mais de 6 mil fãs a apresentação em Porto Alegre.

A banda é formada por Arthur Aguiar, Chay Suede, Lua Blanco, Mel Fronckowiak, Micael Borges, Sophia Abrahão.

Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 100 e são vendidos na oja Yoggi do Shopping Salvador e Salvador Norte, Leve Pizza Rio Vermelho, loja do Leão no Shopping Capemi, loja Viva Bahia na Manoel Dias da Silva, sede de Praia do Bahia na Boca do Rio e na loja Golaço no Comércio.



| Serviço |



Rebeldes

Local: Wet´n Wild

Data: domingo, dia 27, às 18h

Ingressos: R$ 20 a R$ 100

Confira show do grupo:

Da Redação Banda Rebeldes toca neste domingo em Salvador

adblock ativo