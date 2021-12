Banda paulista Bicho de Pé anima o Coliseu

Neste sábado, 3, às 22 horas, no Coliseu do Forró, acontece o Luau Bicho de Pé. A banda paulista Bicho de Pé, finalista do Superstar, é atração da noite e se apresenta com seu repertório repleto de baião, samba e outros ritmos.

As outras atrações são Ú Tal do Xote e Forró da Gota, que leva a sonoridade contemporânea aos ritmos regionais. O ingresso para o evento custa R$ 50.

