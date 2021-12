Banda Os Informais apresenta balada pop rock em Salvador

Quem não tem o mínimo de interesse em bandas de forró, ou simplesmente prefere um bom pop rock nas noites de Salvador, pode ficar despreocupado na época junina. A banda Os Informais sobe aos palcos do Bar 30 Segundos, localizado no Rio Vermelho, nesta sexta-feira (22), às 23h.

O grupo promete levar músicas consagradas do último CD "Em Busca do Som" e canções de grandes artistas nacionais, como Charlie Brown Jr, Cazuza, Nando Reis, entre outros. No repertório, as músicas de autoria "Dúbio" e "Sem esquecer" são as mais esperadas pelos fãs.

O público ainda vai poder dançar muito ao som do DJ Rogern Roll. O ingresso do Arraiá da 30 custa R$20 (Feminino) e R$30 (Masculino) e pode ser comprado no local.



Veja o clipe oficial da banda Os Informais

Da Redação

