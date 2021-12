Banda Oito7Nove4 recebe Bell e Margareth em show amanhã

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Neste sábado, 12, a partir das 14 horas, os rapazes da banda Oito7Nove4 receberão a cantora Margareth Menezes e o pai deles, Bell Marques, no último show do projeto Praia do Nana. Rafa e Pipo Marques se apresentarão no prédio do extinto Salvador Praia Hotel, onde sempre é instalado o Camarote do Nana, e tocarão músicas novas e conhecidas do público. O show de abertura fica por conta da banda Batifun.

Os ensaios Praia do Nana aconteceram às sextas-feiras de fevereiro, e a banda Oito7Nove4 já recebeu Carlinhos Brown, Denny e Alexandre Peixe.

| Serviço |



Bandas Oito7Nove4 e Batifun (abertura)

Quando: Sábado, 12, a partir das 14 horas

Onde: Av. Presidente Vargas, 2338, Ondina ¿ prédio do extinto Salvador Praia Hotel

Quanto: R$ 50 (feminino) e R$ 60 (masculino)

Pista - R$ 70; Camarote - R$ 150 / Vendas: Lojas da Central do Carnaval (Aeroporto, Shopping Barra e Shopping Iguatemi) e comissários autorizados.

