Banda O Círculo faz show todo domingo no Cine Teatro Solar Boa Vista

A partir deste domingo, 13, a banda o Círculo promoverá o Movimento Reciclo, que será realizado todos os domingos do mês de fevereiro. O evento, programado para começar sempre às 16 horas no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, contará com shows do grupo baiano, artes plásticas, fotografia, moda, performances e recital de poesia, entre outros.

