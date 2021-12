Banda Los Hermanos anuncia retorno e primeiro show será realizado em Salvador

Em um post na página da banda Los Hermanos há um recado que chamou a atenção de meio mundo. Os rapazes se reúnem para uma nova empreitada, tendo uma agenda cheia. Será uma turnê pelo Brasil, começando por Salvador, em abril, e encerrando em São Paulo, em maio.

A seguir, a mensagem do grupo:

"É com o coração transbordando de alegria que anunciamos: vai ter Los Hermanos na estrada em 2019, sim! Após quase 4 anos distante dos palcos, mais uma vez é chegada a hora de matar as saudades e reencontrar fãs e amigos. Estamos aqui contando os dias para começar os ensaios e dar partida nessa jornada, no Lollapalooza Argentina. No Brasil, vamos nos apresentar em 9 cidades entre abril e maio. Conheça abaixo as datas e os locais. Nos vemos em breve!"?

