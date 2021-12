Banda 'Lê Furerê' se apresenta nesta quinta no Rio Vermelho

Comandado pelos cantores Manno Góes, Adelmo Casé e Faustão, a banda Lê Furerê se apresenta nesta quinta-feira, 24, no Rv Loungue, localizado na Vila Caramuru, no bairro do Rio Vermelho.

O repertório será composto por canções com influências da música popular brasileira, do pop rock e da sonoridade baiana, além de sucessos autorais que fazem parte das carreiras dos músicos.

Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda na sede da Diva, Sympla e Safeticket.

