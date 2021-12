Banda 'Lê Furerê' realiza baile no Farol da Barra

A banda ' Lê Furerê' abre os festejos de Carnaval de Salvador com o baile 'Com fé e Confete' nesta terça-feira, 26, no pátio do Espaço Cultural, no Farol da Barra. O evento contará com a Feverê Ateliê, que disponibilizará maquiagens e adereços para que o público se fantasie durante a festa.

O cantor Jau também se apresenta no baile, com abertura da fanfarra do bloco Arquiloucura. O repertório será composto por sucessos da música baiana.

Os ingressos estão à venda no Sympla, na loja Chez Cohen - Salvador Shopping - Piso L2 e na loja Coreto Store, no Shopping Bela Vista.

adblock ativo