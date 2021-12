Banda lança álbum após mortes de Chorão e Champignon

Não Estamos Sozinhos é o primeiro álbum da Bula, banda formada por Marcão (vocal e guitarra), Lena (baixo) e Pinguim (bateria), músicos remanescentes do Charlie Brown Jr. e de A Banca.

O álbum com 13 faixas é a sequência natural da carreira do trio que conviveu com os ex-integrantes do Charlie Brown, Chorão e Champignon, mortos em 2013. Os temas ainda são os mesmos e as músicas falam de amizade, amor e superação, mas desta vez com uma batida mais pesada de rock e com o vocal menos agressivo.

Marcão, compositor de todas as músicas, explica que eles têm uma verdade e uma identidade próprias, apesar das influências do passado.

"Este álbum tem uma dosagem bem autobiográfica minha, acho que tem coisas que eu passei na minha vida e que eu externei ali através das músicas, de uma forma bastante intuitiva", analisa.

Todas as músicas foram gravadas em seu estúdio em Santos, o Electro Sound, onde também foi realizado o último disco do Charlie Brown, La Família 013. "Esse estúdio, em alguns períodos da minha vida, depois das tragédias, eu tive a sensação de que ele virou meu divã de psiquiatria um pouco, sabe?", comenta o líder da Bula, que faz da música sua terapia.

Não estamos sozinhos

A canção que dá nome ao CD é uma homenagem aos dois amigos e também uma crença de Marcão na vida após a morte. "Somos cores, energias, luzes no espaço/ Vibrações, pensamentos que fazem contato numa única vibe/ A saudade cresceu como planta tomou conta do caminho/ Mas na vida ou na morte não estamos sozinhos/ Mas o vento levou meus melhores amigos/ Pesadelo em forma de desafio", diz a letra.

O álbum tem ainda o baixo de Champignon em Duas Caras e Ela Nasceu Pra Mim (esta última, letra de Chorão). A banda toca neste ano no palco principal do Lollapalooza, em São Paulo, e ainda não tem previsão de quando vai tocar em Salvador.

