Banda Kondendê de volta aos palcos

“O nosso amor já era/ Sai, sai, sai, sai/ Você dormiu de touca/ Sai, sai, sai, sai/ Não quero mais você“. Os versos da música O Nosso Amor Já Era, de Alexandre Peixe e Beto Garrido, integram a música de trabalho da Banda Kondendê, a mais nova promessa da axé music.

Sim, é fato que a banda foi criada em 2004, mas é que agora aposta todas as fichas na nova formação, que traz como vocalista Priscilla Freire. E, para marcar o novo momento, faz festa e show no próximo dia 1º de julho, no Club Madrre, Jardim dos Namorados.

“Este é o projeto da minha vida. Estamos muito animados e ensaiando três vezes por semana para a festa”, afirmou Priscilla Freire, 24 anos, que desde os 16 anos canta profissionalmente.

A vocalista, que nasceu no Paraná, mas já morou em Minas Gerais, São Paulo, Natal, além de Salvador, tem experiência em palco e está acostumada a encarar desafios.

CANÇÕES DE AMOR – Priscilla, que abandonou o curso de turismo e já participou de bandas grandes, como a Cavaleiros do Forró, destaca que, no show programado, além de O Nosso Amor Já Era, que fala de uma desilusão amorosa, a banda vai apresentar as músicas Prova de Amor (Fábio Obrian e Rubem Sam) e É Sucesso o Nosso Amor (Augusto Conceição, Pio Medrado, Evandro e Fábio Alcântara).

“Só dá amor, veja só“, brinca a intérprete. E na festa do dia 1º também não vão faltar hits da axé music que ganharam destaque na voz de Ivete Sangalo, Durval Lelys, Chiclete com Banana e Babado Novo.

“Temos um CD promocional com 25 faixas, com músicas autorais e de artistas consagrados. Mas até o fim do ano, pela Caco de Telha, vamos lançar o nosso primeiro CD e DVD“, informa a cantora.

A Kondendê reestreou nos palcos em Conceição do Coité, município baiano, abrindo o tradicional Baião de Dois, que teve, entre outras atrações, Jamil, Negra Cor e Harmonia do Samba, com uma boa recepção por parte do público.

PROJETO – A banda quer, também, investir nos ensaios de Verão, o que permitirá contato mais aproximado com os fãs e experimentar canções para novos trabalhos.

A cantora destaca que as negociações estão sendo feitas para que os ensaios aconteçam, o que deve ocorrer a partir de setembro. Por enquanto, não está definido, ainda, o local de apresentações, mais não está descartado o Club Madrre.

Priscilla cantará com os músicos Vaguinho (bateria), Jack-Jack (contrabaixo), Eugênio (guitarra), Marquinhos (teclados), Sabonete, Luquinha e Emília (percussão). Ela diz que o visual dela e da banda também é um pouco diferenciado das estrelas do axé, explicando que as cores são mais sóbrias.

Na festa do dia 1º, além da Kondendê, o público pode checar o som das Divas Deluxe e do DJ Martinez.

