Banda Hanna faz show no Groove Bar

A banda Hanna é atração do Groove Bar nesta sexta-feira, 12. Composta por Lucas Mascarenhas (guitarra), Maurício Pessoa (baixo), Thiago Hanna (vocal e guitarra) e Ricardo Machado (bateria), o grupo promete uma mistura de pop, rock e MPB para animar o público. O ingresso custa R$ 20.







No repertório do show, além das composições autorais, também serão cantadas releituras de sucessos nacionais e internacionais. A banda tem sua inspiração de artistas e grupos como The Beatles, Red Hot Chili Peppers, James Brown, J. Quest, Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Lulu Santos, entre outros.









