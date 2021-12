Banda Eva lança música inédita do novo trabalho

>> Ouça aqui 'Lugar da Alegria', música inédita da Banda Eva

A banda Eva, liderada pelo cantor e compositor Saulo Fernandes, acaba de lançar sua nova música de trabalho, 'Lugar da Alegria', composição de Saulo com o baterista Fábio Rocha. A canção, que fala de liberdade, amor e alegria, faz parte do novo projeto do grupo que trabalha em seu terceiro DVD e quinto CD. Já gravados, têm o lançamento nacional previsto para novembro.

O novo álbum da Eva é formado por 19 faixas, sendo 18 inéditas e autorais, e foi gravado em um sítio próximo a Salvador e no Castelo Garcia D'Ávila, em Praia do Forte. O projeto aborda a negritude baiana com temas afro e traz os convidados Tatau, Ninha, Carlinhos Brown e Margareth Menezes.

Conheça a letra da música:



Lugar de Alegria (Saulo Fernandes/ Fábio Rocha)



Eu quero o que se dá

Do seu do meu

Não quero entender

Eu quero mais

Eu vivo de sentir

O que no coração

Dá paz



Eu quero me entregar

Pro seu olhar

E ver o seu bonito transparecer

Lugar da alegria

Entre nós, baijar você



Quem diria

O brilho do amor chegar

Plantar nesse lugar

Uma flor de sentimento

Você Dizia

Que a luz que morava em mim

Iluminava o teu jardim no peito

E o coração ficou feliz



Pra viver, pra voar

Permitir, desaguar

O querer, o sonhar

E o coração fica feliz

adblock ativo