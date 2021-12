Banda Eva faz show em shopping nesta quarta

A Banda EVA estará comemorando seus 40 anos nesta quarta-feira, 16, em um evento que reúne moda e música no Shopping da Bahia. A edição 2019 do 'Grifes e Acordes' vai encerrar a temporada de moda baiana.

Os convidados poderão conferir uma intervenção de moda inspirada nos anos 80, assinada pela dupla Marcelo Gomes e Almir Júnior.

“O Grifes e Acordes é uma marca forte, consolidada e que nos permite oferecer uma experiência única aos nossos convidados. Nesta edição, preparamos surpresas e um conceito que é a cara do Shopping da Bahia: a moda verão sendo traduzida na identidade solar e festeira do baiano”, explica Mayara Diniz, gerente de marketing do Shopping da Bahia.

O evento, que envolve mais de mil convidados, começa às 23h, após o fechamento do mall, e segue pela madrugada.

