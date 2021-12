Banda Eva disponibiliza músicas do DVD no site

Prestes a lançar o DVD Lugar da Alegria, com show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a Banda Eva acaba de disponibilizar em seu site oficial (clique aqui para acessar) algumas músicas inéditas que estarão no novo trabalho.

A notícia foi divulgada pelo Twitter da banda no final da manhã desta terça-feira, 3: "Bom Dia!! Ouçam algumas músicas inéditas do álbum Lugar da Alegria em nosso site!! Imperdível!! A senha é alegria! Divirtam-se!!"



O show do grupo, liderado pelo vocalista Saulo Fernandes, acontece no dia 11 de novembro, a partir das 18h, e terá as participações especiais dos cantores Tatau, Ninha, Carlinhos Brown e Margareth Menezes. O ingresso já está à venda na bilheteria do TCA e custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



O evento será beneficente em prol da Associação Beneficente Recreativa e Creche Escola Comunitária Criança Feliz (ABCEGS).

