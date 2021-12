Banda do ator Wagner Moura faz show no Groove Bar

Confira outras opções no Roteiro de Música



Wagner Moura está de volta a Salvador com a banda Sua Mãe. Os rapazes se apresentam neste sábado, 29, no Groove Bar, na Barra. Os músicos estão em turnê de divulgação do primeiro álbum, “The Very Best of the Greatest Hits”.





Formada em 1992, nos tempo de faculdade de Wagner Moura, a Sua Mãe mistura rock inglês dos anos 80 com Música Popular Brasileira, sem esquecer de figuras da música considerada brega, como Odair José.

Com Moura nos vocais, completam o grupo Gabriel Carvalho (guitarra solo e vocais), Ede Marcus (guitarra base e vocais), Claudinho David (violões e vocais), Tangre Paranhos (teclados e vocais), Serjão Brito (baixo) e Leco (bateria).

O disco foi gravado entre outubro de 2009 e fevereiro deste ano, em Salvador e São Paulo. A distribuição é independente e conta com produção de André t. e direção artística de Wagner Moura.



Evento: banda Sua Mãe

Quando: sábado, 29, 21 horas

Onde: Groove Bar – R. Marques de Leão, 351, Barra

Quanto: R$ 30 (primeiro lote)

Censura: 18 anos

Informações: (71) 3267-5124

