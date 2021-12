Banda de Pífanos de Bendegó lança novo CD

A maior mídia da Banda de Pífanos de Bendegó é o boca a boca. Por onde chega, o grupo improvisa um palco e manda ver seu som de raiz, extraído dos instrumentos de sopro e de percussão.

Bibito e Gobira, nas gaitas, Gilson, na zabumba, e Olimpio, na caixa, estão na estrada agora para divulgar o novo CD: Tronco Velho. São 13 faixas, variando no ritmo do chorinho, valsa, samba e macha.

As feiras livres de diversos municípios baianos serão o cenário desse lançamento.

A Banda de Pífanos de Bendegó integra o Sons de Canudos, coordenado por Marcelo Rabelo, que assina a direção artística, pesquisa e produção do trabalho. "Esse projeto é responsável pela valorização, organização, continuidade e difusão de algumas manifestações tradicionais do sertão da Bahia", ressalta.

O lançamento do álbum conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, resultado de premiação no edital Manifestações Tradicionais da Cultura Popular, promovido pela Fundação Cultural do Estado.

AGENDA:

Sexta, 23 - Monte Santo

Sábado, 24 - Euclides da Cunha

Domingo, 25 - Canudos

Segunda, 26 - Uauá

*Das 8h às 12h.

Contato: (71)9194-0206 e bendego@gmail.com

