A Banda do Mar, formada por Marcelo Camelo, Mallu Magalhães e o guitarrista Fred Ferreira, divulgou as primeiras duas canções do primeiro álbum: Hey Nana e Mais Ninguém. Na primeira canção, Marcelo Camelo faz a voz principal. Já na segunda, Mallu Magalhães é a vocalista.

O disco da banda será lançado no dia 26 de agosto e está em pré-venda no iTunes. A Banda do Mar vai fazer uma turnê pelo Brasil em outubro e novembro. Salvador deve fazer parte das cidades que receberá o grupo.

Ouça abaixo as duas canções:

Da Redação Banda de Marcelo Camelo e Mallu Magalhães lança duas músicas

