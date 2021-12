Banda Cueca Branca se apresenta no São João em Maragojipe

A banda baiana de forró Cueca Branca comanda a festa junina em Maragojipe, a 155 km de Salvador. Liderado por Jacqueline Silva e o novo vocalista Teteu Lima, o grupo vai agitar o "Forró do Cais" na cidade, que ocorre no sábado, 21.

No repertório, sucessos da banda, como "Pobre Coração", "Olhar meio blue" e "Atrás do muro", além das canções no novo CD, lançado neste ano.

