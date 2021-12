Show de metal só com grupos de metal. Punk com punk. Emo com emo...E por aí vai. Formada há pouco mais de um ano e meio, a banda baiana de metal core/post hardcore, City In Flames, chega para quebrar as regras, mudar esse estereótipo e dar um novo rumo à cena alternativa da Bahia.





"Tocamos com bandas de todos os estilos. Hardcore, heavy, death, punk, emo, indie, new metal... Com a gente estilo não é problema”, revela o vocalista Marcus Azevedo. Na City in Flames, o lema é sempre se divertir, fazer amizade e se misturar. Para os integrantes, a única tribo que merece destaque é a do rock. Marcus contou que todos os músicos são rodados e já tocaram em bandas de outros estilos, todos dentro do rock. E agora que estão juntos, conseguiram unir o público que acompanhava cada um deles.

“Nos unimos para fazer um som pesado como nunca fizemos antes. Mas optamos por estar juntos da galera, ao invés de nos isolar, como a maioria das bandas de metal fazem. Até porque, por mais que façamos um som pesado, o nosso público é formado por jovens. Uma galera descolada, que gosta de diversão e muito rock, assim como a gente”, completa.

E parece que a fórmula está dando certo, pois a City in Flames tem feito uma média de sete shows por mês em Salvador. Uma quantidade relevante, já que, mesmo tocando com grupos de diversos estilos, os músicos têm algumas exigências.

A boa aceitação do público baiano acabou ecoando fora do Estado. A banda já embarca para São Paulo na próxima semana, onde fará, inicialmente, três shows, nos dias 25, em Jundiaí; 26, Limeira; e 27, Campinas. Para Marcus, essa é uma oportunidade de ganhar experiência e de mostrar que o rock baiano está evoluindo a cada dia.

|Serviço|

O quê: Bota fora City in Flames

Quando: Sábado, 19

Onde: Bar do Magno, no Rio Vermelho

Quanto: entrada franca

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta terça-feira,15

