Banda Cheiro de Amor grava DVD no Festival da Cidade

No Show de gravação do seu DVD, a Banda Cheiro de Amor reuniu bom público no final da tarde deste sábado, quando recebeu os convidados Levi Lima (Jammil), Felipe Pezzoni (Banda Eva), Mariene de Castro, Tomate e Olodum em palco flutuante montado no lago do Dique do Tororó.

<GALERIA ID=19100/>

