Banda BaianaSystem se apresenta no Vila da Música

O projeto Vila da Música recebe o grupo BaianaSystem, banda com um ritmo embalado pela guitarra baiana que promete agitar a Sala Principal do Teatro Vila Velha, nesta quinta-feira (14), às 20h.

Na BaianaSystem, a guitarrinha dialoga de forma harmônica com as sonoridades africanas e com a liberdade e psicodelia do dub nas mãos de Robertinho Barreto, idealizador do projeto.

O instrumento se renova e interage com as bases trabalhadas e mixadas por Chico Correa. Em todas as músicas produzidas pelo grupo, há inserções de sons e efeitos com liberdade de improvisos.

Mas o foco não é só na guitarra baiana, o vocal também é especial. Na voz de Russo Passapusso, a banda explora novas possibilidades de timbragens e de interação com a produção das bases rítmicas dos sound systems. Essa linguagem e as colagens dos sistemas de sons, do recriar a partir do existente, são o desafio do grupo.



A banda - Com dois anos de história, a BaianaSystem já se apresentou em Shangai, na China, e em diversos festivais do Brasil. O grupo é formado pelo guitarrista Robertinho Barreto, o vocalista Russo Passapusso, o baixista e também produtor do disco Marcelo Seco, o percussionista Wilton Batata e o DJ/Produtor Chico Corrêa (bases e mixdubs).



| Serviço |



Vila da Música - BaianaSystem

Onde: Sala Principal do Teatro Vila Velha, Campo Grande

Quando: quinta-feira, 14 de junho, às 20h

Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia)





Conheça o som da banda no vídeo abaixo





Da Redação

