A Copa do Mundo está chegando e, contrariando o "oba oba" da maior parte dos artistas, a banda baiana Universo Groove Cênico lançou, neste domingo, 18, o clipe da música "Copa". No vídeo, pessoas jogam futebol na rua e o cantor, e autor da canção, Pedro Ubanto entoa "Corra, que a Copa tá chegando, o bicho pega e a ideia é quente. Tem nego aí sorrindo e "pros turista" abrindo os "dente", aprendendo espanhol, francês, inglês e, comumente, nem sabe o português".

Confira abaixo:

Bruno Porciuncula Banda baiana lança música com crítica à Copa do Mundo

Apesar das críticas na letra da música, Pedro confessa que gosta muito de futebol - torce para o Colo Colo baiano e para o Corinthians -, apenas discorda da política implantada no País para "satisfazer a vontade da Fifa". "Muitos recursos públicos foram mal investidos nesse projeto de se amostrar (sic) para o mundo, sendo que não possuímos estrutura de saúde, educação, segurança etc, para o nosso povo", explicou.

Natural de São Paulo, Pedro se mudou para Salvador com 1 ano, e foi vizinho de porta de Dante, zagueiro convocado por Felipão para a Copa de 2014, no Binóculo, na Federação. "Em 89, eu, Dante e Dologa (tio de Dante) fomos buscar nossos pais bêbados em um bar, comemorando o título de campeão brasileiro do Bahia", relembra. Ambos têm a mesma idade, 30 anos, e jogavam futebol juntos no estacionamento do antigo supermercado Paes Mendonça, na Garibaldi.

Artes múltiplas nos shows

Com uma proposta de misturar linguagens, a banda Universo Groove Cênico surgiu em 2013 e tem como inspirações Bob Marley, Ray Charles, Raul Seixas e Gilberto Gil. O som bebe de fontes do reggae, rock, raggamuffin, R&B (rhythm and blues).

Os shows do grupo também contam com números circenses, declamação de poesias, de autores como Carlos Marighella, Castro Alves e Cecília Meireles, além de esquetes teatrais criados por Pedro, que também é ator formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Além dele, fazem parte da Universo Groove Cênico Naiara Gramacho, Tiago Calixto, Welington Grojão e Luis Reis.

