Banda baiana Efeito Manada é eliminada no SuperStar

A banda baiana de rock Efeito Manada se apresentou neste domingo, 1º, no SuperStar, com a música "Mande um Sinal", mas não conseguiu garantir vaga na próxima fase do reality show musical da TV Globo.

Na semana passada, outra banda baiana, a Negra Cor, liderada pelo vocalista Adelmo Casé, conseguiu vaga na próxima etapa ao chegar a 83% do voto popular. No programa, a banda fez um medley de "Nossa gente", "Ylê Ayê e "Wiggle". Esse é o segundo reality show musical que Casé participa. Ele foi integrante da primeira edição do Fama, em 2002, quando chegou à final, mas não levou o título de campeão.

Em outro episódio do SuperStar, a banda de axé Mil Verões cantou a música "I Love You, Baby", do Oba Oba Samba House, mas não agradou ao público e aos jurados e foi desclassificada do programa.

Esta é a terceira edição do reality show. A segunda, no ano passado, foi vencida pela dupla de Salvador Lucas e Orelha.

