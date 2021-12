Band bate próprio recorde de audiência em dia de campanha contra TV Globo

Em tempo de Copa do Mundo, a Band bateu o seu recorde na audiência durante a transmissão do jogo Brasil x Portugal. De acordo com o colunista Daniel Castro, do R7, a emissora marcou 12,7 pontos, segundo dados preliminares divulgados pelo Ibope de São Paulo. Este é o maior índice da emissora desde o início do Mundial na África do Sul.







No entanto, o bom resultado pode ter sido influenciado pela campanha @diasemglobo, criada pelos internautas no Twitter contra a Rede Glovo. Eles pediam um dia de boicote à programação da emissora da família Marinho.









