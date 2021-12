Balé Teatro Castro Alves comemora 40 anos com programação diversa

Apesar da pandemia, as quatro décadas do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), companhia oficial de dança da Bahia, não vão passar em branco.

A programação de aniversário abriga exibição de espetáculos, documentários, bate-papos e ações nas redes sociais. Tudo para homenagear um dos grupos de dança mais importantes do país, que também conquistou reconhecimento internacional pela ousadia e apuro técnico.

O ponto alto das comemorações do BTCA, primeira companhia de dança do Nordeste brasileiro e a quinta mais antiga do Brasil, acontece amanhã às 11 horas, com apresentação do documentário Memórias em Movimento – A História do Balé Teatro Castro Alves, dentro do projeto Domingo no TCA. Garantia de emoção aos apreciadores.

O filme, dirigido por Giovani Lima, poderá ser visto neste horário no canal de YouTube do Teatro Castro Alves (youtube.com/teatrocastroalvesoficial). A exibição permanecerá até a sexta-feira (9), quando conclui sua temporada com a exibição televisiva pela TVE Bahia, às 21 horas.

Trata-se de uma produção de 90 minutos que remonta à trajetória do BTCA, explora os bastidores do teatro, entrevista coreógrafos e bailarinos e conta com imagens de espetáculos, além de fotos e filmes amadores. Na tela, depoimentos tocantes que mostram o amor e a dedicação dos bailarinos ao Balé Teatro Castro Alves ao longo das décadas.

Memórias em Movimento tem produção da Malagueta Filmes, com roteiro de Eduardo Costa, direção de fotografia de Rogério Sampaio, montagem de Xande Mendonça, trilha sonora de Luizinho Assis e produção executiva de Cid Andrade, Gabriel Pires e Aline Fontes. A obra foi produzida para o Canal Curta! e financiada pela Ancine por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Sanctus

A película parte da cena artística do final dos anos 1970, demonstrando o que representou para a cultura local o surgimento do BTCA e refletindo o quanto foi primordial a consolidação de um cenário de profissionalização na dança.

Para Giovani Lima, diretor do documentário, “O BTCA é patrimônio da Bahia. Acredito que foi a primeira companhia a colocar negros. Também soube conjugar muito bem o erudito com o popular, inaugurando um estilo único na dança, algo que foi reconhecido além das fronteiras nacionais”, afirma.

Entre os grandes espetáculos produzidos pelo BTCA presentes no documentário estão Sanctus (1985, com coreografia de Luis Arrieta), que foi recriado para o audiovisual, e Lub Dub (2017), coreografado pelo sul-coreano Jae Duk Kim.

Giovani Lima conta que a ideia do documentário surgiu quando a companhia festejou 35 anos. “Era para apresentar somente alguns depoimentos de bailarinos, mas durante o processo me apaixonei pela história do BTCA, aprendi muita coisa e vi que merecia um maior destaque”, revela.

Versatilidade

Wanderley Meira, diretor artístico do BTCA desde 2019, afirma que “durante o convívio com o corpo estável de dança da companhia, percebi que um das coisas mais importantes nela é a diversidade histórica. Vamos lembrar que é uma companhia do estado, que atravessa mudanças de pensamentos políticos, artísticos e culturais”, frisa.

O diretor artístico chama a atenção para o diálogo mantido entre a companhia e a população, além de destacar o Projeto Voltando aos Palcos, parceria do BTCA com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). “A TVE Bahia vai exibir até o dia 25 deste mês os espetáculo que os dois corpos artísticos se uniram para criar e que resultaram em seis obras inéditas, realizadas na Sala do Coro do TCA e transmitidas entre outubro e dezembro”.

Durante este mês, as coreografias poderão ser vistas sempre aos sábados, 18h30, com reprise aos domingos, 20h, pelo canal e portal irdeb.ba.gov.br/tveonline. Hoje será exibido desFace, criação coreográfica de Fátima Berenguer e que reúne os bailarinos Douglas Amaral, Fernanda Santana, Joely Pereira, Mirela França e Ruan Wills junto aos músicos Francisco Roa (violino) e Serghei Iurcik (viola).

A coreografia mergulha nas diversas proteções que usamos para distrair os que nos cercam, frutos de desejos reprimidos. No próximo final de semana será a vez de Atravessar, que fala de amor e traz concepção coreográfica de Dina Tourinho, com assistência de Rosa Barreto e Dayana Brito. Vale conferir os dois projetos: o Voltando aos Palcos e o documentário.

Memórias em Movimento / De amanhã até 9 de abril, às 11 horas / Canal do Teatro Castro Alves no YouTube www.youtube.com / teatrocastroalvesoficial / TVE Bahia: 9 de abril (sexta-feira), 21h / Projeto Voltando aos Palcos / De Hoje ao dia 25 de abril / “desFace”: Hoje, 18h30, e (domingo), 20h / Exibição: TVE Bahia ou pelo portal www.irdeb.ba.gov.br/tveonline

