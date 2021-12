Balé Folclórico adia turnê nacional por falta de patrocínio

Este ano, turistas do mundo inteiro elegeram o Balé Folclórico da Bahia como a melhor atração turística do estado no site Trip Advisor (tripadvisor.com). A companhia, entretanto, luta diariamente pela sobrevivência de seus projetos, e acaba de cancelar a turnê nacional que faria em comemoração aos seus 25 anos.

Os planos para celebrar a data eram antigos: um espetáculo novo, uma turnê nacional, uma turnê internacional e um livro de fotografias sobre a companhia. Em maio deste ano, porém, o cancelamento de apoios e patrocínios fez com que o Balé Folclórico repensasse as comemorações.

Vavá Botelho, coreógrafo e diretor geral do Balé, explica as dificuldades. "Conseguimos com a Fundação Cultural do Estado (Funceb) a verba para manter a turnê internacional. O livro está se encaminhando, temos 50% da verba necessária para fazer, garantida por um empresário paulista que se sensibilizou com o projeto. Este tem sido o mais fácil", afirma.

A turnê nacional que comemoraria os 25 anos do grupo, entretanto, não teve o mesmo destino. "Adiamos para o ano que vem. Nos inscrevemos em todos os editais que estavam abertos, alguns recusaram e outros ainda estamos esperando a resposta", Vavá diz.

Segundo ele, a Petrobras já recusou diversas propostas de patrocínio para o Balé. "Recebemos uma carta deles explicando que a política cultural da companhia não se afina com o conteúdo que eles procuram. Buscamos eles exatamente porque são uma referência na brasilidade e já apoiam grupos de dança do Sul e do Sudeste", revela Vavá.

Verba

O diretor da companhia afirma que o Balé Folclórico tem por mês uma renda fixa de R$ 31 mil, provenientes do Fundo de Cultura. "Claro que a gente agradece, mas temos 60 funcionários e 320 espetáculos por ano no Pelourinho. A companhia é mantida à base do sonho", Vavá afirma.

Ele acrescenta que muitos bailarinos optam por não ficar na companhia, devido aos baixos salários. "Quem fica com a gente é por amor. Muitos vão dançar com bandas, e a gente não tem como competir no pagamento".

Dentre os custos do Balé Folclórico, estão ainda as oficinas de dança gratuitas e abertas ao público e o Balé Júnior. "Muitos de nossos alunos vieram de situações de risco. O que fazemos aqui não é mudar o destino deles, é dar um destino a eles. Nosso trabalho social é tão ou mais importante que o artístico", Vavá conta, acrescentando que mais de 400 jovens já passaram pelo projeto.

Bailarina, Nara Couto, 31 anos, chegou ao Balé aos 17, e conta que o projeto mudou sua vida. "Minha percepção de mundo, meu gosto musical, ficou tudo diferente depois do Balé Folclórico. Lá eles ensinam muito mais que dança: a ter força de vontade, a não desistir. Levei e levo tudo isso comigo em minha vida. É como uma religião", diz.

Nara conta que foi Vavá quem a ensinou a cuidar de seu passaporte nas viagens com o grupo. "Lá você aprende a conhecer o mundo, a falar, a se portar. Em qualquer outra companhia de balé não existe isso. O Balé Folclórico parece uma família".

Ela, que já dançou com Daniela Mercury, afirma que deve tudo o que fez em dança ao Balé Folclórico. "Me sustento com arte desde aquela época, pago minhas contas, vivo disso. Meu crescimento profissional foi todo lá. O Balé Folclórico é minha casa", conclui.

História

Nestes 25 anos de existência, o Balé Folclórico da Bahia representou o estado e o país em diversas partes do mundo. Ao todo, a companhia visitou mais de 190 cidades nos Estados Unidos e 40 somente na França.

No Brasil, entretanto, foram apenas três turnês, que passaram por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. "Já cheguei a cancelar apresentação em Feira de Santana porque a companhia não tinha como pagar o transporte", diz Vavá.

O diretor do Balé afirma que os turistas são grande parte do público que vai ao Teatro Miguel Santana, no Pelourinho, assistir à companhia. "O Balé tem prestígio mundial, é aclamado por todos os países onde passa. Aqui no Brasil a gente não é conhecido porque nosso trabalho não sai na mídia. A gente não aparece porque não tem dinheiro para aparecer".

