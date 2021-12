O 'Molejão' reina nos corações de todos os artistas, incluindo os internacionais. Quem, desta vez, aprovou a sonoridade do grupo carioca foi o Metallica. Em entrevista ao canal do apresentador Cauê Moura, no Youtube, Robert Trujillo, o baixista da banda, ficou "entusiasmado" com a performance de Anderson Leonardo e companhia (assista ao vídeo a partir de 5min10s).

"Gosto do ritmo. Tem uma qualidade que lembra um coral, um hino. Essa música te faz se sentir bem", afirmou ele após ouvir Cilada, um dos clássicos do conjunto brasileiro.

O Metallica foi umas das atrações do Lollapalooza Brasil 2017.

João Paulo Carvalho | Estadão Conteúdo Baixista do Metallica ouve Molejo e diz: 'Gosto do ritmo. Lembra um coral'

