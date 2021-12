Baixa audiência vai tirar Tempos Modernos do ar mais cedo

A Rede Globo resolveu chamar Walcir Carrasco, autor da novela “Caras & Bocas”, para pedir que ele adiantasse a história da sua próxima novela. A decisão de agilizar a produção do próximo folhetim está relacionada ao insatisfatório resultado da novela “Tempos Modernos”, de Bosco Brasil, exibida atualmente às 19h, de acordo com informações da coluna Zapping, da Folha de S. Paulo.

Com um elenco que reúne atores como Antônio Fagundes, Felipe Camargo e Viviane Pasmanter, a trama tem registrado baixa audiência e, na primeira semana de exibição, teve o pior ibope de estreia da Globo nos últimos dez anos. Iniciada 11 de janeiro, a novela obteve média de 25,2 pontos na primeira semana, quando a média do horário é 30 pontos.

Por conta da baixa audiência, Walcyr Carrasco, que colocaria sua próxima novela no ar apenas em meados de 2011, agora voltará à emissora carioca no final deste ano ou nos primeiros meses de 2011. A trama dele passará a ser exibida após a de Maria Adelaide Amaral, que é um remake de “Ti ti ti”, prevista para começar entre o fim deste semestre e o início do segundo.

Comenta-se, inclusive, que Carrasco já viajou para o Japão, onde serão filmados os primeiros capítulos do seu próximo trabalho. A Globo, no entanto, ainda não falou nada sobre a diminuição do tempo de exibição do folhetim de Bosco Brasil.

Salário – O sucesso da antecessora de Tempos Modernos, “Caras & Bocas”, deu prestígio a Carrasco dentro da emissora, o que motivou o seu reajuste salarial, ainda de acordo com a coluna Zapping. A audiência da trama oscilava entre 30 e 37 pontos, e o capítulo final obteve a marca de 41 pontos no Ibope.

Outro motivo que fez o autor passar a ser visto com bons olhos foi a reprise de Alma Gêmea, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama, que tem no elenco central Flávia Alessandra, Eduardo Moscovis e Priscila Fantin, chegou a bater no mês de janeiro outras novelas exibidas em horário nobre, como a própria “Tempos Modernos” e “Cama de Gato”, que vai ao ar no horário das 18 horas.

