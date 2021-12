Bairro boêmio em Londres terá estátua de Amy Winehouse

A cantora britânica Amy Winehouse, morta em 2012, terá uma estátua no bairro londrino de Camden Town, onde morava. A estátua será inaugurada no dia 14 de setembro, quando completaria 31 anos, anunciou, nesta quinta-feira (31), a fundação que leva seu nome.

A estátua de bronze é obra do escultor Scott Eaton e estará localizada no Stables Market, no boêmio Camden, no norte de Londres, descrito pela Fundação Amy Winehouse, como seu "lar espiritual".

"Amy era apaixonada por Camden e é o local ao qual ela é associada por seus admiradores de todo o mundo. A família sempre quis que houvesse uma lembrança para ela no local que mais gostava, (e a estátua) dará aos fãs um lugar para visitar e atrairá pessoas à região", disse seu pai, Mitch Winehouse, em um comunicado.

Após anos de vícios e tratamentos de desintoxicação, Amy Winehouse foi encontrada morta em Londres no dia 23 de julho de 2011, depois de ter ingerido uma grande quantidade de álcool.

A artista, que lançou em vida apenas dois álbuns de estúdio, era conhecida por sua voz poderosa e singular e por ter recuperado a música soul dos anos 60 para as listas de sucesso.

