Bailinho de Quinta recebe convidados neste sábado no Trapiche Barnabé

A banda Bailinho de Quinta se apresenta neste sábado, 19, a partir das 16h, no Trapiche Barnabé, no Comércio. O sucesso atual da banda é fruto de um trabalho que começou há cerca de 10 anos.

Para o show no Trapiche Barnabé, as bandas Cortejo Afro e Os My Friends, além da DJ Larriel, farão uma participação de luxo no evento. Os ingressos já estão sendo vendidos na plataforma Sympla.

