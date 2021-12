Baile Quebradaum comemora um ano com festa ao vivo nas redes sociais

Com o isolamento social, muitos artistas e produtores encontraram nas festas transmitidas ao vivo pela internet uma forma de conseguir continuar em movimento e promovendo o entretenimento do público que morre de saudades de uma balada. Completando um ano de história, o Baile Quebradaum, decidiu comemorar com uma live, neste domingo, 14, às 19h, no aplicativo Zoom.

Na festa, os djs Manigga e Pivoman, que produzem o evento, tocam ritmos como Bahia Bass, Dancehall, Afrobeat e muito mais. A participação é gratuita e mais informações podem ser encontradas na página oficial do Baile Quebradaum.

