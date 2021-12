Bailarino Tíndaro Silvano participa de bate-papo no TCA

O mineiro Tíndaro Silvano, bailarino, coreógrafo e professor premiado no Brasil e na Europa, é o convidado do projeto Conversas Plugadas, que acontece no dia 27 de setembro, às 19 horas, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. O evento tem entrada franca.

Em novembro de 2011, Silvano estreou com sucesso o balé "Goldberg", criado especialmente para o Ballet Jovem do Palácio das Artes, tendo recebido por este trabalho o premio de Melhor Coreógrafo do ano pelo Sindicato dos Críticos de Minas Gerais.

No bate-papo com o público baiano, ele falará sobre sua carreira artística, com destaque para a criação dos espetáculos para o Balé Teatro Castro Alves, (BTCA), "Concerto para Picollo" (1991) e "Pangea" (2007).

