O grupo de humor baiano "Maldita Inclusão Digital, MID" vem fazendo sucesso na internet com paródias que fazem rir. Inspirados em canais como "Porta dos Fundos", eles já lançaram 12 vídeos. O último, dedicado às mães, foi "Beijinho no Ombro".

O vídeo conta a história de um rapaz que quer comprar um presente para a mãe, mas não tem dinheiro. A letra foi criada por Adriano Vaz, ator e diretor do grupo.

"Eu e Eduardo Silva estávamos com a ideia de fazer um vídeo de paródia, já que costuma fazer sucesso na internet. Com a aproximação do Dia das Mães e aproveitando o sucesso de Valesca, a letra foi surgindo na cabeça", disse Vaz.

A produção, entre ensaios, gravações e edição, levou cerca de cinco dias para ficar pronta, tendo cenas nos bairros do Imbuí e São Rafael.

O grupo independente conta sempre com a colaboração de amigos. No clipe, tiveram o a participação dos convidados Carina Freitas, Diego Matos, Lanuse Peixoto, Relva Tourinho, Robson Cobain e Thais Ribeiro como baialarinos, além de Neuma Farias, que foi a mãe no clipe.

O grupo é formado, além de Adriano Vaz, por Antônio Muniz, Caio Gomes, Camila Sarno, Daniele Sena e Eduardo Silva. Eles estão há 3 meses na estrada e já contabilizam mais de 46 mil visualizações no canal do Youtube.

Veja o vídeo

Marcos Venancio Machado Baianos fazem sucesso com humor em canal no YouTube

adblock ativo