Baiano Ubunto lança novo trabalho Piva

O DJ Ubunto, o baiano João Gabriel Pereira, lançou nesta terça-feira, 29, o Piva, novo trabalho com seis músicas que misturam axé e música eletrônica.

O nome Piva é uma gíria encurtada para pivete, em alusão direta à idade de Ubunto, que tem 20 anos. Além de reunir os ritmos, com instrumentos tocados e sampleados, Ubunto também coloca os sons da religião, o candomblé. "Eu não levanto no peito o candomblé porque não acho justo. Tenho apenas como referência. Tudo que eu faço é muito muito muito muito bem pensado pra não cair em ideias erradas do tipo apropriação cultural", explicou em entrevista ao canal Thump, do site Vice.

Ubunto contou com as parcerias de Sants, Ricardo China e Mauro Telefunksoul, que contribuem com os ritmos baianos regionais como Ijexá, Afoxé e Samba-Reggae, misturados aoTechno Brega, Tarraxa, Dembow, Drum and Bass, Afro House e Global Bass.

Este é o terceiro trabalho de Ubunto, que já havia lançado os EPs “Salve o Link e Vá à Luta”, com influência de canções e marchinhas antigas de carnaval, e o "Vem Cá!" (pela Braza Music).

