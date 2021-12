Baiano Tom Black disputa final do Ídolos 2010

O baiano Tom Black está na final do Ídolos 2010, que acontece nesta quinta-feira, 23. Ele disputa o título com o gaúcho Israel Lucero, representante nato do sertanejo, ritmo que está em alta nos últimos tempos. Com um ar mais sereno, Tom segue o estilo pop com grandes influências da black music e do soul.



Para os jurados, o baiano de São Francisco do Conde tem um jeito especial de ser e de envolver as pessoas com a sua música. O concorrente é tido como o garoto prodígio da edição, devido não só ao seu talento, mas também à segurança e seriedade que tem com apenas 17 anos.







Votação - A votação será encerrada durante o programa desta quinta-feira, 23. Para escolher o seu favorito ao título de Ídolo mande uma mensagem para o número 77014 e escreva em seguida o nome do candidato que você quer que seja o grande vencedor do programa.



Para votar em Tom Black, envie um SMS com o nome TOM para 77014



Para votar em Israel Lucero, envie um SMS com o nome ISRAEL para 77014



Pode votar quantas vezes quiser. O custo por votação é de R$ 0,31 + impostos para as operadoras Vivo, Vivo Minas, Oi, Tim e Claro.

