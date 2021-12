Baiano fica em segundo lugar na final de "Ídolos"

Israel Lucero, de 16 anos, foi o vencedor da edição 2010 do Ídolos, reality show da Rede Record. O gaúcho desbancou o baiano Tom Black, 25, na final, realizada na noite desta quinta-feira, 23, em São Paulo, na Vila Funchal. Lucero foi o concorrente mais jovem a ganhar o programa, deixando para trás, no total, 43 mil adversários.



Agora, é o novo contratado da Universal Music e gravará um CD. Antes de saber que venceu o “Ídolos”, o jovem teve a oportunidade de dividir o palco com o cantor Daniel, com quem tem afinidade por causa do gênero sertanejo. "Pô, cantei com meu ídolo. Fiquei nervoso, mas graças à Deus eu não errei a letra e deu tudo certo", destacou.

adblock ativo